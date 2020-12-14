Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısında neler konuşulacak?
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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısında neler konuşulacak?

14.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:40
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısında neler konuşulacak?

14 Aralık Pazartesi günü Kabine toplantısı yapılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısında neler konuşulacak?

İki haftadır devam eden sokağa çıkma yasağı ile ilgili konular için bugün kabine toplantısı saat 15.00'da toplandı. Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısında neler konuşulacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

15:00 itibariyle başlayan Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Toplantının 17:00 sularında bitmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Vatandaşların merakla beklediği konulardan biri yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Kabine toplantısında bu konulara ağırlık verilecek.

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