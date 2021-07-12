Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler? 16 Temmuz tatil mi?

Merakla beklenen ve Kurban Bayramı tatili süresinin belli olması beklenen Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Bayram tatili kaç gün? Kabine Toplantısı kararları neler? 16 Temmuz tatil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler? 16 Temmuz tatil mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı, bugün 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi ise Kurban Bayramı tatili süresi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde tatil için 9-10 gün gibi bir sürenin konuşulduğunu ve Kabine sonrasındaki millete sesleniş konuşmasında son durumu paylaşacağını açıklamıştı.

KABİNE TOPLANTISI KONUŞULMASI MUHTEMEL KONULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayram tatili için "9-10 günlük bir süre konuşuluyor. Son durumu millete seslenişte açıklayacağım." demişti. Cumhurbaşkanı bu akşam toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek bayram tatilinin kaç gün olacağını paylaşacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.