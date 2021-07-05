Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı Kurban Bayramı kararları!
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Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı Kurban Bayramı kararları!

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı Kurban Bayramı kararları!
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Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Kabine Toplantısı ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı Kurban Bayramı kararları!

1 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Yeni yapılacak Kabine Toplantısında Kurban Bayramı tatilleri

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 5 Temmuz Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları kamera karşısında açıklayacak.

KABİNE TOPLANTISI KURBAN BAYRAMI!

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

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