Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı Kurban Bayramı kararları!

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Kabine Toplantısı ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı Kurban Bayramı kararları!