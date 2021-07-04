Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil süresi merak konusu. Yapılacak Kabine Toplantısında konuşulacak konular arasında yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

Son yapılan Kabine Toplantısında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları kamera karşısında açıklayacak.

KABİNE TOPLANTISI KONUŞULMASI MUHTEMEL KONULAR

1 Temmuz'da kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından rahat nefes alan vatandaşın gözü şimdi de Kurban Bayramı tatilinin süresinde olacak. Bu çerçevede yarın toplanacak Kabine toplantısında bayram tatilinin süresi görüşülecek.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Taner Ölmez Selin Şekerci İbrahim Selim
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Aziz Yıldırım Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 18:28:28. #1.14#

title