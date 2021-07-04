Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil süresi merak konusu. Yapılacak Kabine Toplantısında konuşulacak konular arasında yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

Son yapılan Kabine Toplantısında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları kamera karşısında açıklayacak.

KABİNE TOPLANTISI KONUŞULMASI MUHTEMEL KONULAR

1 Temmuz'da kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından rahat nefes alan vatandaşın gözü şimdi de Kurban Bayramı tatilinin süresinde olacak. Bu çerçevede yarın toplanacak Kabine toplantısında bayram tatilinin süresi görüşülecek.