Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı'nın tarihi 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmenin ardından milyonlarca vatandaşın odaklandığı konulardan oldu. Kritik Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ön görülüyor. Gelen son dakika bilgisine göre bugün yapılması planlanan Kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı'nın tarihi 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmenin ardından milyonlarca vatandaşın odaklandığı konulardan oldu. Kritik Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ön görülüyor. Gelen son dakika bilgisine göre bugün yapılması planlanan Kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?İşte detaylar haberimizde…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüsü ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL