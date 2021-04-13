Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Dün toplanan Bilim kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Dün toplanan Bilim kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüsle mücadelede kapsamında Ramazan ayı boyunca uygulanması beklenen yeni tedbirler, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine sonrası netleşecek. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını görüşecek olan Kabine'den seyahat yasağı, tam kapanma, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi gibi kararların çıkması bekleniyor.

KABİNE'DE ALINMASI BEKLENEN TEDBİRLER

1- Tam kapanma

2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

8- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

9- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

10- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

11- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

12- Bayramda seyahat kısıtlaması