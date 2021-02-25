Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı toplantısı saat kaçta? Bugün Bilim Kurulu toplantısı var mı? Kabine Toplantısı kararları!

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı sık sık merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ne zaman toplanacağını merak eden vatandaşlar Kabine Toplantısı saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı var mı? sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı toplantısı saat kaçta? Bugün Bilim Kurulu toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli kararların alındığı Kabine toplantısı belirli aralıklarla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararları ile ilgili sunum yaptığı Kabine toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının içeriğine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı toplantısı saat kaçta? Yerinde Karar Dönemi nedir? Bugün Bilim Kurulu toplantısı var mı? Kabine Toplantısı kararları! İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Mart ayında başlayacak olan Normalleşme öncesinde vatandaşların gözü bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Mutasyonlu virüs tedirginliğe neden olurken öte yandan 1 Mart itibarıyla illerde vakalar da göz önüne alınarak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklaması gelmişti. Bu noktada kısıtlamaların ilk olarak kaldırılacağı o iller gibi detayların Bakan Koca başkanlığındaki toplantıyla beraber belli olması bekleniyor.

Bilim Kurulu bugün 17:00'de toplanacak. Toplantı sonrasında ise Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

1 Mart'ta yasakların bitmesini bekleyen vatandaşlar Bilim Kurulu Toplantısına gözlerini çevirdi. Bugün yapılacak toplantı sonrası yeni kararlar belli olacak.

KAFELER VE RESTORANLAR MART'TA AÇILACAK MI?

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

NEYE GÖRE NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇILACAK?

Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:

Düşük risk (Mavi): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

Orta risk (Sarı): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek risk (Turuncu): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

Çok yüksek risk (Kırmızı): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor, 1 Mart itibariyle "Yerinde karar" dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

İL İL 4 RİSK GRUBU BELİRLENDİ

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

1 MART VE SONRASI KONUŞULACAK

Tüm gelişmelerin ele alınacağı bugünkü Bilim Kurulu toplantısında öncelik, 1 Mart ile başlayacak "Yerinde Karar" dönemi olacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme sürecinin başlaması, buralarda sokağa çıkma yasağı saatlerinin kısaltılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi ve restoranların illerdeki vaka sayısına göre açılıp açılmayacağı görüşülecek.

KARADENİZ AYRICA ELE ALINACAK

Son günlerce Karadeniz Bölgesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle bölgeye yönelik yeni kısıtlama kararlarının çıkabileceği de belirtiliyor. Vaka artışının en fazla olduğu ilk 5 şehrin Karadeniz'de olması nedeniyle bu şehirlerde 15 gün tam kapanma dahil bir dizi önlem alınabileceği de tahminler arasında.