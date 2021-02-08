Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Önceki Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili gevşeme olmayınca gözler yeni Kabine toplantısına çevrildi. Yurttaşlar şimdi "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?" diye soruyor.

Bir önceki Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar bir sonraki Kabine toplantısının tarihini araştırıyor ve kısıtlamaların ne zaman kalkacağını sorguluyor. Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Pek çok kararın alındığı Kabine Toplantısı genellikle pazartesi günleri yapılıyor. Bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı. Ancak toplantının bu hafta gerçekleşmesi ön görülüyor.

1 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu kararlar şu şekildedir:

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuki ve ekonomi reform paketleri üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu! Bu paketle beraber her kesimin ihtiyacının gözetildiğini de açıklamasına ekledi. Bu kapsamlı çalışmanın tüm vatandaşların faydasına olduğu müjdesini verdi!

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde halka yaptıkları desteklerin tümünü açıklamasında özetledi. Sağlık sektörüne destekleri, emekli maaşları, 80 yaş üstü vatandaşların takip edilmesi, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı canlandırmak üzerine yaptıkları çalışmalar listeleyen Erdoğan, vatandaşların aç ve açıkta bırakıldığı yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklarken yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Erdoğan, 1 Mart 2021'den itibaren okullarda eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bunun için vaka sayıları ve aşı durumu değerlendirilecek. Erdoğan, 8. ve 12. sınıflar ile de merak edilen sorulara cevap verdi. Özel okullar, 8., 12. ve ilkokul öğrencilerini de kapsayan tüm eğitim kurumları için 1 Mart'ta eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalar hızlıca başlayacak.