Kabine toplantısı ne zaman? 30 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı açıklamaları neler, yeni yasaklar var mı?