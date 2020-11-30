Kabine toplantısı ne zaman? 30 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta?
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Kabine toplantısı ne zaman? 30 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta?

30.11.2020 15:40 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:58
Kabine toplantısı ne zaman? 30 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı açıklamaları neler, yeni yasaklar var mı?

Artan koranavirüs vakaları sonrasında alınan tedbirlerin yeterli olmaması, tüm dikkatleri saat 15.00'de başlayan Kabine toplantısına topladı. Hafta içi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasının ele alınacağı toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

15.00 itibariyle başlaması beklenen toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde başladı.

Kabine toplantısı ne zaman? 30 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI NELER?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının salgının başından bu yana en yüksek rakama ulaşması, endişeyi artırdı. Geçtiğimiz günlerde alınan ek tedbirlerin yeterli olmaması, yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma günü gazetecilere, "Yeni tedbirler almaya mecburuz" demişti.

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Bugün saat 15.00'de başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de, yeni önlemler konuşulacak. Toplantı sonrasında alınan kararlar açıklanacak.

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