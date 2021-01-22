Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kabine toplantısı açıklaması

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak merak edilen konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kabine toplantısı açıklamasında bulundu. En son 11 Ocak 2021'de yapılan kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı öncesi sokağa çıkma yasağındaki son durum...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüsle mücadele gündemiyle toplanıyor. En son geçen hafta yapılan toplantıda okulların açılış tarihinin uzadığı belirtilmişti. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklarda son durum!Kritik Kabine toplantısı hakkında son dakika detayları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kabine toplantısı açıklaması

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen yeni haftanın Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.' dedi.