Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı? 17 Şubat Kabine'de konuşulacak konular nelerdir?
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Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı? 17 Şubat Kabine'de konuşulacak konular nelerdir?

17.02.2021 10:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:14
Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı? 17 Şubat Kabine'de konuşulacak konular nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi 13 vatandaşımızın Gara'da şehit edilmesi ve terör örgütünü bitirecek operasyonlar olacak. Peki, Kabine Toplantısında ne konuşulacak? Hangi konular masaya yatırılacak? Kabine Toplantısında konuşulacak konular nelerdir? Kabine Toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi 13 vatandaşımızın Gara'da şehit edilmesi ve terör örgütünü bitirecek operasyonlar olacak. Salgında kademeli esnemenin de görüşüleceği toplantıda yeni anayasa, reform çalışmaları ve doların 7 liranın altına düşmesi de değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı? 17 Şubat Kabine'de konuşulacak konular nelerdir? Kabine Toplantısında ne konuşulacak? Hangi konular masaya yatırılacak? Kabine Toplantısında konuşulacak konular nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi 13 vatandaşımızın Gara'da şehit edilmesi ve terör örgütünü bitirecek operasyonlar olacak. Salgında kademeli esnemenin de görüşüleceği toplantıda yeni anayasa, reform çalışmaları ve doların 7 liranın altına düşmesi de değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz" sözlerinin ardından, örgüte yönelik önümüzdeki dönemde yapılacak muhtemel operasyonlarla ilgili Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar'ın bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

SALGINDA KADEMELİ ESNEME KONUSU

Kabinenin önemli gündem maddelerinden bir diğeri koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, alınan önlemlerin koronavirüs tablosuna yansıması, yerli aşı çalışmaları, mutant virüs ve bugüne kadar yapılan aşılama ile ilgili bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda ayrıca, il bazında kademeli esnemenin hangi kriterlere bağlı hayata geçirileceği de konuşulacak.

YENİ ANAYASA, REFORM ÇALIŞMALARI VE DOLAR KONULARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslak metni sunulan hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reform çalışmaları da kabine toplantısında masaya yatırılacak. Ayrıca Erdoğan'ın tüm siyasi partilere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere çağrıda bulunduğu 'yeni anayasa' da toplantıda gündeme gelecek. Ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı kabine toplantısında, dolar kurunun 7 liranın altına düşmesi de değerlendirilecek. Yine, bir önceki kabine toplantısının da gündeminde olan gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili atılan adımlar da ele alınacak.

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