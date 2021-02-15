Kabine toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı?
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Kabine toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı?

15.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:45
Kabine toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Koronavirüs salgını sürecinde çok kritik kararların alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için bugünden itibaren meraklı bekleyiş başladı. Kabine toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Koronavirüs salgını sürecinde çok kritik kararların alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için bugünden itibaren meraklı bekleyiş başladı. Vakalardaki yükselişle beraber uygulamaya geçen kısıtlamalar, günlük tespit edilen hasta sayısındaki düşüşün ardından normalleşme beklentilerine neden oldu. Öte yandan Bakan Koca, il bazlı olarak kısıtlamalarda gevşemeye gidilebileceği sinyallerini vermişti. Bu noktada, "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları hafta başından yanıt aramaya başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı var mı?İşte detaylar haberimizde…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programı nedeniyle bugün yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe'de yapılması planlanıyor. Çarşamba günü AK Parti Ankara İl Kongresi'ne bizzat katılması planlanan Erdoğan'ın, aynı gün kabineye başkanlık etmesi de bekleniyor. Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.

BİLİM KURULU'NUN LOKANTA VE KAFE TAVSİYELERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

KISITLAMA SAATLERİ DARALTILABİLİR

Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren denetimli/kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor. Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" demişti.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise ekonomik ve hukuki reform çalışmalarıyla yeni anayasa süreci oluşturacak. Anayasa çalışmaları çerçevesinde ilgili bakanlıklar bilgilendirmede bulunacak.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ NEDİR?

Bu arada salgınla mücadelede yerinde karar dönemi bugün başlıyor. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

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