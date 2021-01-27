Kabine toplantısı ne zaman? Bugün Kabine toplantısı olacak mı? Hangi kararlar alınacak? Yasaklar kalkacak mı?

Koronavirüs salgınından dolayı birçok alanda çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Yeni haftada kabine toplantısının yapılacağı gün merakla bekleniyor. Kısıtlamalar için kabine toplantısı bekleniyor. Peki bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı kararları neler olacak? Bugün Kabine toplantısı olacak mı?

Koronavirüs salgınından dolayı birçok alanda çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Yeni haftada kabine toplantısının yapılacağı gün merakla bekleniyor. Kısıtlamalar için kabine toplantısı bekleniyor. Peki bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı kararları neler olacak? Bugün Kabine toplantısı olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı detayları merak ediliyor. Restoranların durumu kabine toplantısında görüşüleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bugün saat 17.00'de Bilim Kurulu toplantısı olacak. Kabine toplantısının yapılacağı tarih ise henüz belli olmadı. Bu hafta kabine toplantısının yapılacağı tarih belli olduğu zaman son dakika gelişmeleri ayrıntılarıyla haberde yer alacaktır.