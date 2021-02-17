Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? 17 Şubat Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Yasaklar kalkıyor mu, hangi konular ele alınacak?

Kafeler ve restoranlar için uzun bir süredir devam eden kısıtlamalar, Kabine Toplantısı ile yeniden ele alınacak. Bu kapsamda Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? 17 Şubat Kabine toplantısı ne zaman bitecek? sorularının cevapları merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalarla ilgili adres gösterdiği Kabine toplantısı Beştepe'de toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirlerinin bölgesel olarak gevşetilmesi, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu konularının ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rize programı nedeniyle yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe'de yapılıyor. Çarşamba günü AK Parti Ankara İl Kongresi'ne bizzat katılması planlanan Erdoğan'ın, aynı gün kabineye başkanlık etmesi de bekleniyor. Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.

KAFE VE LOKANTALAR AÇILACAK MI? ERDOĞAN: KARARLARI KABİNE SONRASI AÇIKLAYACAĞIZ

Kısıtlamaların işçi, esnaf ve çalışanlar üzerindeki yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de Kabine'de alacağımız kararları millete seslenişte açıklayacağız. Şehir hastanelerimiz başta olmak üzere sağlık tesislerimiz salgınla mücadelede baş rol oynadı. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik. İsraf dedikleri, ne gerek var diyerek çamur attıkları bu hastaneler on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

KAPASİTEYE % 30 SINIRI

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var. Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.

EĞİTİM PLANI DA MASADA

Öğretim kurumlarıyla ilgili kararların da aşamalı olarak hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Mart ayında daha önce planlandığı gibi ortaöğretimdeki eğitimin başlayabileceği, üniversitelerle ilgili ayrı bir planlama yapılacağı ifade edildi. YÖK'ün üniversitelere yaptırdığı online eğitim ve bundan sonraki süreçle ilgili anketin sonuçlarının da hükümete iletildiği kaydediliyor. İddiaya göre, üniversitelerin yüz yüze eğitim için ikinci dönemlerinin uzatılabileceği ve eğitimin 1 Ağustos'a kadar sürebileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

MUTASYON VE AŞI ÇALIŞMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak. Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

KISITLAMA SAATLERİ DARALTILABİLİR

Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren denetimli/kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor. Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" demişti. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise ekonomik ve hukuki reform çalışmalarıyla yeni anayasa süreci oluşturacak. Anayasa çalışmaları çerçevesinde ilgili bakanlıklar bilgilendirmede bulunacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.Toplantıda koronavirüs aşısında gelinen son durumun, yeni aşı temini gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.