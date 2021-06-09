Kabine toplantısı ne zaman 2021? Kabine ne zaman toplanacak? 10 Haziran Kabine Toplantısı detayları
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Kabine toplantısı ne zaman 2021? Kabine ne zaman toplanacak? 10 Haziran Kabine Toplantısı detayları

Kabine toplantısı ne zaman 2021? Kabine ne zaman toplanacak? 10 Haziran Kabine Toplantısı detayları
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Kabine Toplantısı araştırmalar hız kazandı. 31 Mayıs'ta gerçekleşen toplantısı sonrası "Kabine toplantısı ne zaman 2021? Kabine ne zaman toplanacak? 10 Haziran Kabine Toplantısı detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının tarihine öne çekildi. İşte detaylar...

Kabine toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. İki haftada bir gerçekleştirilen ve Erdoğan'ın başkanlık yaptığı Kabine toplantısının tarihi de zirve nedeniyle öne çekildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verildi.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi corona virüsü ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

AŞIDA POZİTİF AYRIMCILIK

Koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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Kabine toplantısı ne zaman 2021? Kabine ne zaman toplanacak? 10 Haziran Kabine Toplantısı detayları - Haberler
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