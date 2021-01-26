Kabine toplantısı ne zaman? 2021'in ikinci Kabine toplantısı ne zaman? İşte son dakika açıklamaları

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak hangi kararlar alınacak merak edilen konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kabine toplantısı açıklamasında bulundu. En son 11 Ocak 2021'de yapılan kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman? 2021'in ikinci Kabine toplantısı ne zaman? İşte son dakika açıklamaları

Kabine toplantısı ne zaman yapılacağı ile alakalı gündem oluşuyor. Bir süredir hafta sonu tüm gün, hafta içi de belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile restoran ve kafelerin açılması, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ve bazı işletmelerin kısıtlama saatleri ile ilgili tüm detaylar Kabine toplantısında görüşülüyor. 2021'in ikinci Kabine toplantısı ne zaman? İşte son dakika açıklamaları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son açıklamaların ardından gözler tedbirlerle ilgili önemli kararların alındığı Kabine toplantısına çevrildi. Tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da en son 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı 17 Şubat 2021 saat 16:30'da toplantının gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.' dedi.