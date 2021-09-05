Kabine Toplantısı ne zaman? 2021 Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Kabine Toplantısı hangi konular ele alınacak?

Son dakika gelen haberlere göre Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem maddesi pandemi kurallarının güncellenmesi olacak. Buna göre Kabine Toplantısı yarın 6 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı hangi konular ele alınacak? Kabine Toplantısı'nda hangi konular konuşulacak? Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanır? Kısıtlama gelecek mi? Yeni yasaklar veya kısıtlamalar olacak mı? İşte tüm cevaplar...

Kabine pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Külliye'de gerçekleştirilecek toplantıda, eylül ayı ile birlikte pandemi kurallarının güncellenmesi, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemlerin konuşulması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 2021 Bu haftanın Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Kabine Toplantısı hangi konular ele alınacak? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 6 Eylül Pazartesi günü (yani yarın) yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Kabine pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Külliye'de gerçekleştirilecek toplantıda, eylül ayı ile birlikte pandemi kurallarının güncellenmesi, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemlerin konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yarın bir araya gelecek Kabine'nin gündeminde, koronavirüs salgınıyla mücadele, yeni eğitim dönemi, ekonomideki gelişmeler ve dış politikadaki sıcak başlıklar olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

PANDEMİ KURALLARININ GÜNCELLEMESİ KONUŞULACAK

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgındaki son veriler ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacak. Toplantıda eylül ayı ile birlikte pandemi kurallarının güncellenmesi, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemlerin konuşulması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU

Kabinenin önemli bir gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırda alınan tedbirleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

PİYASANIN DURUMU ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki büyüme olacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve piyasaların durumu ele alınacak.