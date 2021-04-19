Kabine toplantısı ne zaman? 19 Nisan Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında. Son olarak 13 Nisan tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar açıklanmıştı. Vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için Ramazan boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ramazan ve Ramazan Bayramı'na dair alınacak yeni kararlar merak ediliyor. Peki, 19 Nisan Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı son olarak 13 Nisan tarihinde toplanmıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? 19 Nisan Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde yapılan Kabine Toplantısı kapsamında yeni koronavirüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 13 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararların alınıp alınmayacağı araştırılıyor.

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu kapsamda Kabine Toplantısının 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda Ramazan Bayramına yönelik kararların alınması da bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.