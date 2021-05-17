Kabine toplantısı müjdesi ne? Kabine toplantısı esnaf müjdesi ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabine toplantısı müjdesi ne? Kabine toplantısı esnaf müjdesi ne?

Kabine toplantısı müjdesi ne? Kabine toplantısı esnaf müjdesi ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine bugün bir araya gelecek. Ayrıca Erdoğan, toplantının ardından esnafa yönelik destek paketini de açıklayacak. Peki, kabine toplantısı müjdesi ne? Kabine toplantısı esnaf müjdesi ne?

Tam kapanma döneminin sabah saat 05.00'te sona ermesinin ardından tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra normalleşme dönemiyle ilgili bir dizi kararın alınması bekleniyor. Gelişmeler öncesi vatandaşlar kabine toplantısı müjdesi ne ve kabine toplantısı esnaf müjdesi ne konuları merak edildi.

KABİNE TOPLANTISI ESNAF MÜJDESİ NE?

A Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme dönemiyle ilgili kararları açıklayacak. Erdoğan, toplantıda, esnafları ilgilendiren müjdeyi de verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından 20.00 gibi açıklama yapması bekleniyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabine toplantısı müjdesi ne? Kabine toplantısı esnaf müjdesi ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 07:27:43. #1.16#

title