Kabine toplantısı kararları neler? Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim yapılacak mı? Kafeler açılacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

Koronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar kapsamında pek çok işletmede tedbirler alındı. Bu kapsamda AVM'ler, kafeler, restoranlar, müzelere sınırlama getirildi. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim yapılacak mı? Kafeler açılacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

Koronavirüs salgını sürecinde alınan kısıtlama kararlarından biri de eğitimde uygulanan uzaktan eğitim kararı olmuştu. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yüz yüze eğitime geçiş kararıyla beraber gözler üniversitelerde alınacak karara çevrildi. Kabine toplantısı kararları neler? Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim yapılacak mı? Kafeler açılacak mı? Yasaklar kalkıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

- Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

- Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

- İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

- Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

- Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

- Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

- Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

- Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

- Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."

YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK MI?

Eğitim öğretimde bahar dönemine başlayan binlerce yükseköğretim öğrencisi uygulamalı derslerini yüz yüze, teorik derslerini ise online sistemden almaya devam ediyordu. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçişin adımları atılmaya başlarken gözler YÖK'ten gelecek olan açıklamaya çevrildi. YÖK Başkanı Saraç, 'Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak' açıklamasında bulundu.

KAFELER AÇILACAK MI?

Kabine toplantısında alınan karara göre, restoran, lokanta ve kafeterya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdürecektir.

YASAKLAR KALKIYOR MU?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.