Kabine toplantısı kararları neler? Ramazanda tam olacak mı? 21 gün tam kapanma olacak mı?
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Kabine toplantısı kararları neler? Ramazanda tam olacak mı? 21 gün tam kapanma olacak mı?

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Kabine toplantısı kararları neler? Ramazanda tam olacak mı? 21 gün tam kapanma olacak mı?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? Ramazanda tam olacak mı? 21 gün tam kapanma olacak mı?

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Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? Ramazanda tam olacak mı? 21 gün tam kapanma olacak mı? İşte detaylar haberimizde…

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Kulislerde konuşulan ve Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tavsiye edeceği belirtilen kısıtlama tedbirleri ise şunlar:

1. Tam kapanma

2. Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3. Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

4. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5. Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

6. Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7. Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

8. Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

9. Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

10. Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

11. Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

12. Bayramda seyahat kısıtlaması

RAMAZANDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bugün koronavirüs gündemiyle toplandı. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak.

Toplantının genel amacı Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak ve vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı?" sorusuna kabine üyeleri karar verecek.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

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