Kabine toplantısı kararları neler? 28 Temmuz Pazartesi Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Kabine toplantısı kararları neler? 28 Temmuz Pazartesi Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.10 civarında başladı. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? 28 Temmuz Pazartesi Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Toplantının en öncelikli gündem maddesini, yurt genelinde etkisini gösteren orman yangınları oluşturacak. 28 Temmuz Pazartesi Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler? 28 Temmuz Pazartesi Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KABİNE TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.10 civarında başladı. Toplantının en öncelikli gündem maddesini, yurt genelinde etkisini gösteren orman yangınları oluşturacak.

KABİNENİN ÖNCELİĞİ ORMAN YANGINLARI

Kabinede ilk olarak ele alınacak konu, birçok bölgede çıkan orman yangınları olacak. Yangınlara yönelik mücadele stratejileri, alınacak yeni önlemler ve sahadaki son durum kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

GÜNDEMDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI VAR

Kabinenin sıcak başlıklarından bir diğeri ise Terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde yürütülen çalışmalar olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi partilerle gerçekleştirdiği temasların tamamlanmasının ardından, 11 Temmuz'da başlatılan silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. MİT'in sunduğu raporların ışığında komisyon sürecine ilişkin kritik görüşmeler yapılacak.

SURİYE VE BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabinede ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki son durum da gündeme taşınacak. Süveyda'da yaşanan gerginlik sonrasında İsrail'in müdahalesine Türkiye'nin gösterdiği sert tepkinin ardından, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek diplomatik ve stratejik adımlar üzerinde durulacak.

Kararlar henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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