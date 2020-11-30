Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler?
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Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler?

30.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:57
Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler?

Koronavirüs kapsamında yeni kararlar alınması için kabine toplantısı tekrar yapılıyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar merak ediliyor. Peki kabine toplantısı kararları nelerdir, açıklandı mı? Kabine toplantısında hangi yasaklar gündeme gelecek?

Merakla beklenen kabine toplantısı başladı. Vatandaşlar toplantının ardından açıklanacak olan kısıtlamaları merak etti. Peki kabine toplantısınde neler konuşuldu? Kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Tüm kararlar ve detaylar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabine toplantısı 30 Kasım Pazartesi yani bugün saat 15:00 'da başladı. Şuanda devam ediyor.

Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının salgının başından bu yana en yüksek rakama ulaşması, endişeyi artırdı. Geçtiğimiz günlerde alınan ek tedbirlerin yeterli olmaması, yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma günü gazetecilere, "Yeni tedbirler almaya mecburuz" demişti.

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Buna göre kabine toplantısında yeni kısıtlamaların çıkması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Henüz toplantı yeni başladığı için kabine toplantısı kararları resmi olarak açıklanmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği Kabine'nin 1. gündemi olacak. Bu konuda hafta içi de uygulanıp uygulanmaması tartışmaları var. Bilim Kurulu'nun bazı tavsiyeleri var. Tüm bu konu başlıkları Kabine'de görüşülecek. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de yaygınlaştırılması en önemli beklenti olarak Kabine gündeminde masada bulunuyor.

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