Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 29 Mart Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir? Yeni kısıtlamalar olacak mı?

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şuanda toplantı devam ediyor! Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde.

Koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamaların gündeme geleceği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda genel olarak koronavirüs kısıtlamaları, aşı çalışmaları, risk haritası, artan vakalar da ele alınacak. Peki kabine toplantısı alınan tüm kararlar nelerdir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bugün 29 Mart Pazartesi günü başladı.

Normalleşmeyle birlikte artan vaka sayıları sonrası gözler atılacak yeni adımlarda iken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında merakla beklenen Kabine toplantısı başladı. Toplantıda Ramazan'da tam kapanmanın olup olmayacağı ile ilgili bir karara varılacağı ve risk haritasının güncelleneceği düşünülüyor.

29 MART PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Kabine toplantısı devam ediyor. Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

29 MART KABİNE TOPLANTISI HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. Yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:30 - 20:30 arasında kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor. Koronavirüs vaka ve ağır hasta sayılarındaki artışın değerlendirileceği toplantıda, risk haritasının da güncellenmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak. Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.

KARADENİZ'DE VAKA SAYILARI ALARM VERİYOR

Türkiye haritası hızla kırmızıya dönerken, Karadeniz illerinde uzun süredir sayılarda gerileme görülmüyor. Bu durumun nedenlerinden birinin de aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü çok sayıda kişinin hastalığa yakalanması olduğu belirtiliyor. Samsun, 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yeniden en yüksek vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova izliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNDEMDE

Gevşeme kararıyla birlikte kaldırılan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağına geri dönülmesi de gündemde. Harita güncellenirse kafe ve restoranlar da kapanabilir.

AŞILARIN DAĞITIMI DA ELE ALINACAK

Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.

ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATILABİLİR

Karadeniz'deki iller gibi gerileme sağlanamayan merkezlerde tamamen kapatmanın gündeme gelebilir. İl giriş çıkışlarının da kapatılması da gündemde. İllerin hangi renkte olduğuna bakılmadan düğün, taziye, parklar gibi toplu buluşma alanlarında ilin rengine bakılmaksızın pozitif test sayılarının oranı, yoğun bakımların ve sağlık altyapısının durumu gibi kriterlere göre kısıtlama kararları alınabilecek.

RAMAZAN AYINA ÖZEL DÜZENLEMELER MASADA

İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, nisan ayında başlayacak Ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapatma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Camilerde topluca kılınacak teravih namazları ve 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı gibi konularda da kısıtlamalar söz konusu olabilir.