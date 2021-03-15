Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 15 Mart Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir? Yeni kısıtlamalar olacak mı?

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şuanda toplantı devam ediyor! Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısında alınan kararlar nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde.

Koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamaların gündeme geleceği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda genel olarak koronavirüs kısıtlamaları, aşı çalışmaları, risk haritası, artan vakalar da ele alınacak. Peki kabine toplantısı alınan tüm kararlar nelerdir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bugün 15 Mart Pazartesi günü başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 16:30'da Beştepe'de başladı. Son olarak 4 farklı risk grubuna bölünen ve kısıtlamaların buna göre düzenlendiği korona risk haritasının değişip değişmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenerek yeni renk kodlarını duyuracak. Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

15 MART PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Kabine toplantısı devam ediyor. Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

15 MART KABİNE TOPLANTISI HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı takip edilecek, koronavirüs risk haritası güncellenecek.

GÖZLER 3 BÜYÜKŞEHİRE ÇEVRİLDİ

Buna göre olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

AŞILAMA DA ELE ALINACAK

Toplantıda mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Öte yanda aşı çalışmaları, sevkiyatlar, aşı uygulaması ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

HARİTADA RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil, virüse ilişkin birçok veri değerlendiriliyor.

VAKA SAYILARI 15 BİNİ AŞTI

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı. 14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı. Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.