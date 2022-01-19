Kabine toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 19 Ocak Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları!

Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir merak ediyor. Memur ve emekli zammında son söz Kabine'de! Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantı başladı. Peki, Kabine toplantısı kararları nelerdir? 19 Ocak Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen 2022 yılının 2. Kabine Toplantısı bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak. Bugün 2022'in 2. Kabine toplantısı yapıldı. Peki, Kabine toplantısı kararları nelerdir? 19 Ocak Çarşamba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları nelerdir? Tüm kabine toplantısı sonuçları! Detaylar sizlerle...

19 OCAK ÇARŞAMBA KABİNE TOPLANTISI AÇIKLANDI MI, KARARLARI NELERDİR?

Yeni yılın 2. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Kritik ziyaretin ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ise Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Milyonların çıkacak kararları merakla beklediği toplantının gündeminde ekonomi, salgın ve terörle mücadele olmak üzere 3 önemli konu başlığı bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı kararları henüz açıklanmadı. Toplantı bitiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KDV DÜZENLEMESİ DE MASADA

Ekonomi alanında kur ve fiyatlardaki dalgalanmayla mücadelenin görüşüleceği Kabine'de, hayata geçirilen enstrümanların sonuçları değerlendirilecek. Kur Korumalı TL mevduatı programı, bireysel emekliliğin yüzde 5 artırımı gibi birçok enstrüman hayata geçirilmişti, bu enstrümanların piyasaya etkisi toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca Ankara'da konuşulan KDV düzenlemesi, KDV sisteminin sadeleştirilmesine yürütülen çalışmalar ve bu sistemin bütçeye etkileri de Kabine'nin ekonomi gündemi arasında olacak.

70 BİNİ BULAN VAKA SAYILARI SONRASI YENİ TEDBİRLER Mİ GELİYOR?

Salgın gündemi de oldukça önemli. 70 binlere ulaşan vaka sayıları sonrasında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, salgının geriletilmesi için atılacak adımların neler olacağı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİNİ ORTADAN KALDIRACAK ADIMLAR ATILACAK

Terörle mücadele ayrı bir başlık olarak Kabine'nin gündemine gelecek. Terör operasyonları devam ederken, yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar ve yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündeminde olacak.

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