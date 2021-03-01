Kabine toplantısı karaları neler? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Kabine toplantısı karaları neler? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

01.03.2021 18:34 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:37
Kabine toplantısı karaları neler? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bugün yapılan Kabine toplantısı sonuçları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili neler söyledi? Kabine toplantısı karaları neler? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vatandaşların merakla beklediği Kabine toplantısı karaları neler? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI KARARLAR NELER?

abine toplantısı bugün1 Mart Pazartesi günü başladı. Kabine toplantısı, Beştepe'de saat 15.55'te başladı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.Milyonların heyecanla beklediği Kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de risk grubuna göre atılacak adımlar kapsamında, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitim ve hafta sonu ile hafta içi kısıtlama saatlerinde yeni adımlar atılması bekleniyor. Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak. Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

1 MART PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Kabine toplantısı halen devam etmekte. Normalleşme süreci ile ilgili konular değerlendirilecek. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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