Kabine Toplantısı ertelendi mi?

2 Ağustos'tan bu yana yapılmayan kabine toplantısının bugün yapılacağı açıklanmıştı. Son açıklama ile toplantı hakkında yeni karar verilirken Kabine Toplantısı ertelendi mi merak edildi. Peki, Kabine Toplantısı ertelendi mi?

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplaması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın saha çalışmalarında olduğu için toplantı hakkında yen karar alındı. Peki, Kabine Toplantısı ertelendi mi?

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Saat 15:30'da toplanması beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün de ertelendi. Toplantının yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın sahada çalışmaların içerisinde olduğu içinileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.