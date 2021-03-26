Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı bugün var mı sorusu ile Kabine toplantısı ne zaman yapılacak sorusu yanıtı aranan başlıklar arasında. Yeni kabine toplantısı bu hafta tarihi açıklamaları bekleniyor. Kabine Toplantısı ile koronavirüs vaka sayısında son durum ve illere göre risk haritası ele alınacak. Artan vaka sayısının ardından Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara gözler çevrilirken, renklere göre risk haritasının da yayınlanması bekleniyor. İşte detaylar...

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı yeni hafta öncesi gündemde yer aldı. En son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan illerdeki mevcut kararların bir süre daha devam edeceğini bildirmişti. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Bakanlar Kurulu'nda yeni önlemlerin gözden geçirilmesi bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısının 15 günde bir gerçekleşeceği ifade edilmişti. Bu minvalde son Kabine Toplantısının 15 Mart tarihinde gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, yeni toplantının 30 Mart tarihinde gerçekleşeceği söylenebilir. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR

Erdoğan, geçen Kabine Toplantısı'nda, şehirleri, vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırdıklarını hatırlattı.

Her sınıfta hangi normalleşme adımlarının atılacağını da şeffaf bir şekilde açıkladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.