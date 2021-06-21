Kabine Toplantısı bitti mi son dakika? Bugünkü Kabine Toplantısı sonuçları!
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Kabine Toplantısı bitti mi son dakika? Bugünkü Kabine Toplantısı sonuçları!

Kabine Toplantısı bitti mi son dakika? Bugünkü Kabine Toplantısı sonuçları!
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Koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken, merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda; Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi kısıtlama saatleri, açık alanda maske kullanımı gibi 6 önemli konunun değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı bitti mi son dakika? Bugünkü Kabine Toplantısı sonuçları!

Koronayla mücadele hız kesmeden devam ederken, merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda; Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi kısıtlama saatleri, açık alanda maske kullanımı gibi 6 önemli konunun değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı bitti mi son dakika? Bugünkü Kabine Toplantısı sonuçları!

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ SON DAKİKA!

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

KABİNE TOPLANTISI MUHTEMEL KONULAR

Hafta içi kısıtlama saatleri

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması

Açık alanda maske kullanımı

Turizmciye KDV müjdesi

Eczanelerde aşıya izin verilmesi ve aşı çadırları

AVM'lerin çalışma saatler

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Kabine Toplantısı bitti mi son dakika? Bugünkü Kabine Toplantısı sonuçları! - Haberler
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