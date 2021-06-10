Kabine Toplantısı bitti mi, oldu mu? 10 Haziran Kabine Toplantısı sonuçları ve detayları...
Son dakika haberi: Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında koronavirüste kademeli normalleşme planını açıkladı ve bu aşamadaki başarının devamı 10 gündür geliyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, oldu mu? 10 Haziran Kabine Toplantısı sonuçları ve detayları...
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınacak son dakika kararlarıyla ilgili önemli gelişme. Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplayacağı kabine toplantısı tarihi ileri bir tarihe alındı. Erdoğan toplantı ve yurt içindeki diğer programlarını bitirdikten sonra 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, OLDU MU?
CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Kabine toplantısının ertelendiğini açıkladı. Öte yandan mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Haziran tarihine ertelendi..
Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu hafta yapılmayacak..