Kabine Toplantısı bitti mi, oldu mu? 10 Haziran Kabine Toplantısı sonuçları ve detayları...

Son dakika haberi: Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında koronavirüste kademeli normalleşme planını açıkladı ve bu aşamadaki başarının devamı 10 gündür geliyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, oldu mu? 10 Haziran Kabine Toplantısı sonuçları ve detayları...