Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı alınan karalar! Yasaklar kalkacak mı?

Bugün Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı alınan karalar! Yasaklar kalkacak mı? Yasaklar bitecek mi? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Merakla beklenen ve normalleşme süreci ile ilgili görüşmelerin yapılacağı Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı alınan karalar! Yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLPANTISI BİTTİ Mİ?

Bugün toplanan Kabine toplantısı halen devam etmekte. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

YASAKLAR BİTTİ Mİ? KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak. Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.