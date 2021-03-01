Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı alınan karalar! Yasaklar kalkacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı alınan karalar! Yasaklar kalkacak mı?

01.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:37
Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı alınan karalar! Yasaklar kalkacak mı?

Bugün Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı alınan karalar! Yasaklar kalkacak mı? Yasaklar bitecek mi? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Merakla beklenen ve normalleşme süreci ile ilgili görüşmelerin yapılacağı Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı alınan karalar! Yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLPANTISI BİTTİ Mİ?

Bugün toplanan Kabine toplantısı halen devam etmekte. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

YASAKLAR BİTTİ Mİ? KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak. Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı alınan karalar! Yasaklar kalkacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 17:37:33. #1.16#
title