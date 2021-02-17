Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı sonucu ve kararları neler? Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek?

17 Şubat 2021, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştiriliyor. Gara'da gerçekleşen terör olayı ve koronavirüs toplantının ana konuları arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı sonuçları neler? Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek?

Günlerdir tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor! 17 Şubat 2021 tarihinde toplanan kabine toplantısında ana konu Gara'da verdiğimiz 13 şehit ve Yeni Anayasa olacak! Ayrıca, sokağa çıkma yasakları, saat kısıtlamaları, aşılama, okullarda yüz yüze eğitim, üniversitelerin açılması, restoran ve kafeler gibi birçok konunun gündeme geleceği toplantının sonuçları merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar neler? Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı saat 16:10'da başladı. Toplantı devam ediyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir Ulusa Sesleniş gerçekleştirmesi ve halka alınan kararları, görüşülen maddeleri açıklaması bekleniyor!