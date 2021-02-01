Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı açıklamaları neler? Kabine Toplantısı sonrası ne kararlar alındı?

Kabine Toplantısı bitti mi soruları cevap buldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı devam ediyor. Yasaklar, okulların açılması ve saat kısıtlaması gibi tüm konular masaya alındı! Peki, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar neler? İşte, Kabine Toplantısı açıklamaları!

Günlerdir tüm Türkiye'nin beklediği Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor! 1 Şubat 2021 tarihinde toplanan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer alıyor! Sokağa çıkma yasakları, saat kısıtlamaları, aşılama, okullarda yüz yüze eğitim, üniversitelerin açılması, restoran ve kafeler gibi birçok konunun gündeme geleceği Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar neler? konularıİşte, Kabine Toplantısı açıklamaları!

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Toplantının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER? KABİNE TOPLANTISI SONRASI ALINAN KARARLAR NELER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine toplantısında kapsamlı bir sunum yapacak. Koca'nın sunumunda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamaların ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.