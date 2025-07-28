Kabine toplantısı bitti mi?

Kabine toplantısı bitti mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine, bugün saat 14:10'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Peki, Kabine toplantısı bitti mi?

Toplantının en öncelikli gündem maddesi, Türkiye genelinde etkili olan orman yangınları olacak. Son günlerde artan sıcaklıklarla birlikte birçok bölgede çıkan orman yangınları, Kabine'nin temel gündem başlıklarından biri olarak ele alınıyor. Alınan önlemler, söndürme çalışmaları ve olası yeni tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Kabine toplantısıbitti mi?

KABİNE TOPLANTISI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine, bugün saat 14:10'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantının en öncelikli gündem maddesi, Türkiye genelinde etkili olan orman yangınları olacak.

Kabine toplantısı henüz sona ermedi.

ORMAN YANGINLARI KABİNENİN ANA GÜNDEMİNDE

Son günlerde artan sıcaklıklarla birlikte birçok bölgede çıkan orman yangınları, Kabine'nin temel gündem başlıklarından biri olarak ele alınıyor. Alınan önlemler, söndürme çalışmaları ve olası yeni tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Kabine üyeleri, Terörsüz Türkiye vizyonu çerçevesinde yürütülen süreci de detaylı şekilde değerlendirecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın çeşitli siyasi partilerle gerçekleştirdiği temasların ardından, 11 Temmuz'da başlatılan silah bırakma sürecinin mevcut durumu gündeme alınacak. Sürecin geldiği noktaya ilişkin MİT'in hazırladığı raporlar Kabine üyeleriyle paylaşılacak ve komisyon aşamasına dair son analizler yapılacak.

SURİYE'DEKİ GERİLİM VE TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ

Kabine, dış politika başlıkları kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de değerlendirecek. Özellikle Süveyda'da yaşanan gerginliğin ardından İsrail'in müdahalesine Türkiye'nin gösterdiği sert tepki ve bu olayın ardından bölgede atılması planlanan adımlar masaya yatırılacak. Türkiye'nin bölgedeki istikrarı sağlama amacıyla izleyeceği yol haritası da toplantıda konuşulacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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