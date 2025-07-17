Kabine toplantısı bitti mi, 17 Temmuz Perşembe kabine toplantısı kararları neler?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, 17 Temmuz Perşembe kabine toplantısı kararları neler?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı. Peki, 17 Temmuz Perşembe kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı bitti mi?
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı.
Toplantı henüz sona ermedi.
TOPLANTI GÜNDEMİ NE?
Toplantının ana gündemini, PKK'nin silah bırakma kararının ardından Meclis'te kurulması planlanan komisyon, orman yangınları ile İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırıların oluşturması öngörülüyor.
Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.