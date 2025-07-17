Kabine toplantısı bitti mi, 17 Temmuz Perşembe kabine toplantısı kararları neler?

Kabine toplantısı bitti mi, 17 Temmuz Perşembe kabine toplantısı kararları neler?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, 17 Temmuz Perşembe kabine toplantısı kararları neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı. Peki, 17 Temmuz Perşembe kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı bitti mi?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı.

Toplantı henüz sona ermedi.

TOPLANTI GÜNDEMİ NE?

Toplantının ana gündemini, PKK'nin silah bırakma kararının ardından Meclis'te kurulması planlanan komisyon, orman yangınları ile İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırıların oluşturması öngörülüyor.

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te

Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.