Kabine toplantısı bitti mi? 13 Nisan Kabine toplantısı kararları nedir?

Canlı olarak yayınlanacak Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeler takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları, sonuçları ve açıklamaları sonucunda Ramazan ayında uygulanacak olan kısıtlamalar açıklanacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? 13 Nisan Kabine toplantısı kararları nedir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Milyonların merakla beklediği toplantıda bu hafta Ramazan yasaklarının gündemde olması beklentiler arasında yerini alıyor. Erdoğan gerçekleştirdiği son toplantıda Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamaların bir kısmını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu kararların yeniden değişime uğrayıp uğramayacağı merak edilirken "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları da yanıt arıyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde toplanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine Toplantısı bu hafta Salı günü toplanacak. Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca tam kapanma ile ilgili kendine yöneltilen soruya "Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz." cevabını verirken Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Kabine Toplantısının Salı günü saat 15:00'da bir araya gelmesi bekleniyor. Saat 18:00 gibi bitmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA KABİNE'Yİ İŞARET ETTİ!

İşte Bilim Kurulu sonrası Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları;

YORGUNLUĞUN FARKLI SEBEPLERİ VAR

Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Mart ayından itibaren vakaları il il gösteren harita yayınlıyoruz. Korona risk haritamızda, nüfusun yüzde 80'inin çok riskli yerlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Diğer olumsuz faktör, virüsün yeni varyantlarıdır. Yorgunluğun haklı sebepleri var. Mutasyon ve varyantlar konusunda şansın bizden yana olmasıydı ama şuan gerçekleşmedi.

YÜZDE 85'İ İNGİLTERE VARYANTI KAYNAKLI

Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere varyantı kaynaklıdır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilde görülmüştür, Kaliforniya, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir. Sağlık hizmetlerimiz halan gelen sağlık hizmetlerini muntazam kapsayacak şekilde eksizsiz sürdürmektedir. Bir düzenlemeye gitmek durumunda kalabiliriz. Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatanların yaşlı grubu yüzde 53'e kadar düştü. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Yakın zamanda, yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 76'SI AŞILANDI

Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir. 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile 17.7 şimdi ise yüzde 8.2 Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şu ana kadar 65 yaş üstü aşılanan oranı 76.4.

AŞI BELİRGİN FAYDALAR SAĞLIYOR

Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta yüzde 5.3, sağlık çalışanlarında aşılama oranı yüzde 86. Şuan 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bulgu. Yoğun bakımda yatan vakalar içinde yoğun bakımda yatanların oranı yüzde 69.9, sağlık çalışanları ise yüzde 1.1'den şuan yüzde 0.25'e kadar inmiş durumda. Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken yapıldığı için, hem hastanede yatış, yoğun bakım ve entübe hastalar boyutunda baktığımızda, belirgin faydalar sağlandığını o yüzden tanınmış olan kişilerin aşı yaptırma konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyorum.

6 İLDE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE

Erişkin yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 71.3. Yani yüzde 30'a yakın kapasitemizin olduğunu bu da 10 bin hasta anlamına geliyor. Bazı illerimizde yer yer sorunlar yaşadığımız oluyor mu, oluyor. Yüzde 80'in üzerinde olan iller Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de. Bu illerde, yüzde 80'nin üzerinde diğer illerde ise yüzde 80'in altında erişkin yoğun bakım doluluk oranı.

HAZİRANDA 30 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISI GELECEK



Yakın zamanda az miktarda Sputnik aşısının Türkiye'ye gelebileceğini söyleyebilirim. Bugüne kadar 26 milyon Sinovac aşısı geldi. Toplamda 100 milyonluk bir anlaşma yaptık Çin ile. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde yeni aşıların gelebileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar 4,5 milyon doz BionTech aşı geldi. Biz opsiyonel olarak 30 milyona gelecek şekilde anlaşma yapmıştık. Uğur Hoca, Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler. Hem Mayıs sonu, hem Haziran'da bunu daha arttıralım diye görüşüyoruz.

YERLİ AŞIDA ÜRETİME GEÇİLECEK

Yerli aşıda Faz 2 çalışması bitti. 2-3 hafta içerisinde Faz 3 çalışmasına geçilebilir. Eylül ayında Faz 3'ü bitecek olan ve ilk aşımız diğer aşılarında Kasım gibi biteceğini, başarırsa üretime geçileceğini söylemek istiyorum. Sağlık çalışanlarının yüzde 86'sı aşılandı. Yüzde 14'ü hala tanımlandığı için gidip aşısını yaptırabilir. 65 yaş üstü tanımlandığı halde yüzde 76. 4, yani 23.6'ı tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil.

KUTU...

2-3 hafta içerisinde ilkokul öğretmenlerimiz aşılanacak

Köy okulları, ve ilkokullar açık olduğu için öğretmenlerin aşılanmasına oradan başladık. 2-3 hafta içerisinde ilkokul öğretmenlerimizin aşılanmasını istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların sınav günleri belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşım söz konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenlerimizin tanımlayıp, ilkokullar dışında aşılamasını yapmak istiyoruz.