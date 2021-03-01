Kabine toplantısı bitti mi? 1 Mart Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı sonuçları!

1 Mart Kabine toplantısı bitti mi? 1 Mart Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı sonuçları! Son Kabine toplantısı karaları! Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Mart Kabine toplantısı bitti mi? 1 Mart Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı sonuçları! Son Kabine toplantısı karaları! Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Bugün toplanan Kabine toplantısı halen devam etmekte. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

1 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak. Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.