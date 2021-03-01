Kabine toplantısı bitti! İşte 1 Mart kabine toplantısı kararları! Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı! İşte il il normalleşme takvimi

Kabine Toplantısı kararları için pek çok vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan toplantının sonuçlarına kilitlendi. Halı sahalar, restoranlar, kafeler, mekanlar, okullar ve pek çok işletmeyi yakından ilgilendiren kararlar Kabine Toplantısı açıklamaları ile netlik kazandı.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI

Kabine Toplantısı kararları ile ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Beştepe'de saat 15:55'te başlayan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yaptı. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

İŞTE İL İL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI