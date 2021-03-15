Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek?

Kabine Toplantısı başladı mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar. Son dönemdeki vaka artışının durdurulamaması kısıtlamaların yeniden dönebileceği sinyallerini verirken, toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Kabine Toplantısı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın detaylarını merak eden vatandaşlar Kabine Toplantısı başladı mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Açıklamalar, Kabine Toplantısı bittikten sonra detaylandırılacak.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 16:30'da Beştepe'de başladı. Son olarak 4 farklı risk grubuna bölünen ve kısıtlamaların buna göre düzenlendiği korona risk haritasının değişip değişmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenerek yeni renk kodlarını duyuracak.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı takip edilecek, koronavirüs risk haritası güncellenecek.

GÖZLER 3 BÜYÜKŞEHİRE ÇEVRİLDİ

Buna göre olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

AŞILAMA DA ELE ALINACAK

Toplantıda mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Öte yanda aşı çalışmaları, sevkiyatlar, aşı uygulaması ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

HARİTADA RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil, virüse ilişkin birçok veri değerlendiriliyor.

VAKA SAYILARI 15 BİNİ AŞTI

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı. 14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı. Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.