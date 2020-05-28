Kabine Toplantısı başladı
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Kabine Toplantısı başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Kabine Toplantısı başladı
28.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:18
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

(FOTOGRAF)


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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