KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
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KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

İSTANBUL DHACumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
28.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:07

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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