Kabine toplantısı açıklamaları! Kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği ne zaman başlayacak?
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Kabine toplantısı açıklamaları! Kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği ne zaman başlayacak?

14.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:41
Kabine toplantısı açıklamaları! Kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği ne zaman başlayacak?

Kabine toplantısı açıklamaları! Kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği ne zaman başlayacak? Kira destek ödemesinden kimler yaralanacak?

Esnafı sevindirecek haber Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Kabine toplantısı açıklamaları! Kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği ne zaman başlayacak?

KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Esnafa 3 ay süreyle 1000 lira kira ödemesi yapılacak. Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.

KİRA DESTEK ÖDEMESİ

Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz. Ülkemizde hasta, ağır hasta ve vefat sayılarında azalmış olduğunu görüyoruz.

KİRA DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, domuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurnt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanaacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

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