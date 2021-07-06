Kabine Toplantısı açıklama! 5 Temmuz Kabine Toplantısı!

5 Temmuz Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşları, Ekonomi Reform ve vergi konularına değindi. Peki, Kabine Toplantısı açıklama! 5 Temmuz Kabine Toplantısı! Bayram tatili kaç gün?

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı ile ilgili açıklama yapılması bekleniyordu. Fakat Kurban Bayramı tatili ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı açıklama! 5 Temmuz Kabine Toplantısı!

KABİNE TOLANTISI AÇIKLAMALARI!

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalardan öne çıkan konular;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, ihracatta her ay yeni bir rekora imza atıldığını söyledi.

Erdoğan, "İlk 6 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 40'lık bir ihracat artışı gerçekleşti. Bu gidişle yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız." ifadesini kullandı.

Güçlü ihracat performansı, düşen altın ithalatı ve turizmdeki toparlanmayla birlikte cari açığın da gerilemesinin beklendiğini dile getiren Erdoğan, böylece dış finansman cephesinde rahatlama olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve ekonomik faaliyetlerdeki canlanma sayesinde istihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisanı'ndan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık." dedi.

Genç nüfusu yüksek Türkiye için bu rakamın yeterli olmadığını altını çizen Erdoğan, kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere iş gücü piyasalarının canlandırılmasının en temel öncelik olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Yine emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Diğer yandan İller Bankamız, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile 15 belediyemizi kapsayan toplamı 5,8 milyar lirayı bulan bir hibe ve kredi anlaşması imzaladı. Bu kaynakla 18 milyon vatandaşımıza ve 2,3 milyon sığınmacıya daha iyi altyapı hizmeti verilmesi sağlanacaktır."