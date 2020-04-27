Kabine Toplanıyor: Yeni Sokağa Çıkma Yasağı Gündemde! Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önümüzdeki günlerde uygulanabilecek yeni sokağa çıkma yasağı hakkında bazı detayları ele alacak.

Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önümüzdeki günlerde uygulanabilecek yeni sokağa çıkma yasağı hakkında bazı detayları ele alacak. İşte toplantı hakkında merak edilen detaylar ve beklenen kararlar!

Yeni Sokağa Çıkma Yasağı Hangi Günlerde Uygulanacak?

Geçtiğimiz günlerde uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından benzer bir plan kabinenin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı, bu kapsamda 23 Nisan - 26 Nisan tarihleri arasında toplam dört günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulamıştı.

Bu süreçte resmi tatili hafta sonu ile birleştiren kabinenin bu cuma günü olacak resmi tatili de sokağa çıkma yasağı uygulayarak değerlendirmesi bekleniyor. Yani 1 Mayıs - 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanması muhtemel gözüküyor.

Toplam 72 saat sürmesi beklenen bu yasağın önceki yasaklarda da olduğu gibi otuz büyükşehiri ve Zonguldak'ı kapsayacağı düşünülüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün telekonferans yöntemi ile toplanacak. Kabinenin ardından alınan kararlar eşliğinde açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.

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