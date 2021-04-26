Kabine toplandı mı? Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek?
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Kabine toplandı mı? Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek?

Kabine toplandı mı? Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek?
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26 Nisan Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine toplandı mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar. Son dönemdeki vaka artışının durdurulamaması kısıtlamaların yeniden dönebileceği sinyallerini verirken, toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. 26 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman bitecek?

Son dakika Kabine toplantısı başladı mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın detaylarını merak eden vatandaşlar Kabine Toplantısı başladı mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Açıklamalar, Kabine Toplantısı bittikten sonra detaylandırılacak.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

KISMİ KAPANMA VERİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

İki haftalık kısmi kapanma süres, bugün doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak

TAM KAPANMA GÖRÜŞÜLECEK

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Bu noktada bayramı da kapsayacak şekilde bir tam kapanmanın gündeme gelmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

Yaklaşık 2 saat süren toplantısının ardından Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

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