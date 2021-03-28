Kabine pazartesi günü toplanıyor
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Kabine pazartesi günü toplanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü kabineyi topluyor.

Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda
Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü kabineyi topluyor.Toplantının gündemi yoğun ancak ilk sırada korona virüsle mücadele var. Kabine de artan vaka sayıların ve aşı tedariğindeki son durum gibi başlıklar değerlendirilecek. Son kabine toplantısında risk haritası güncellenmemiş, önlemlerin aynı şekilde bir süre daha devamına karar verilmişti. Gözler bu toplantıda haritada değişiklik yapılıp yapılmayacağında olacak.

Harita güncellenirse buna göre risk durumu değişen illerde yeni tedbirler gündeme gelecek. Öte yandan kabine toplantısında ekonomiden, dış gelişmelere kadar önemli başlıklar da masada.

(İHA)

Kabine pazartesi günü toplanıyor
Kabine pazartesi günü toplanıyor
Kabine pazartesi günü toplanıyor
Kabine pazartesi günü toplanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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