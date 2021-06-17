Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta olacak?

1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından en çok merak edilen konu yeni kabine toplantısının ne zaman olacağı oldu. Kabine toplantısı ve sonrasında gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları covid-19 pandemi süresince herkes tarafından oldukça önem taşımakta. Vatandaşlar kabine toplantısından tam açılma kararının alınmasını beklemekte. Peki, Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman olacak? Yeni Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Hafta içi yapılması beklenen kabine toplantısı ertelenmişti. Yaz mevsimine girdiğimiz bu aylarda vatandaşlar tam açılma beklentisi içerisinde. Bu noktada yapılacak kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ayrı bir önem taşımakta. Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta olacak? gibi soruların cevaplarına haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Hafta içi yapılması beklenen ancak ertelenen kabine toplantısının, 21 Haziran Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 19:30'da kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA KONUŞULMASI BEKLENEN KONULAR!

Kabine toplantısında konuşulması beklenen konuların başında Covid-19 pandemi sürecinde izlenecek yollar ve koronavirüs ile mücadele olacak. Kademeli normalleşmenin devam edip etmeyeceği, tam açılmanın olup olmayacağı, vaka sayılarının durumu ve aşılama süreciyle ilgili konuların ele alınması bekleniyor.