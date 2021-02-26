Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine Toplantısı kararları neler? Bilim Kurulu toplantısı ne oldu?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle açıklanan yasakların gevşetilmesine dair kararların alınacağı Kabine Toplantısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlar Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtlarını arıyor. Dün toplanan Bilim Kurulu toplantısı ne oldu?

Kabine Toplantısı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kabine Toplantısı belirli tarihlerde düzenleniyor. Koronavirüs önlemlerinin konuşulduğu toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor. Dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını ile ilgili pazartesi gününe işaret etti. Kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte son toplantıda yapılan açıklamalar ve detaylar...

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar.' dedi.

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı programı içerisinde yer almıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamasında, 'İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar.' dedi.

Son toplantı 17 Şubat'ta yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 19.10'da sona erdi.

İŞTE SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Erdoğan, Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını bildirdi.

Son kabine toplantısının ardından okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

Kabine toplantısında salgının seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi fotoğraf çıkarken, kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük." dedi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE OLDU?

1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Toplantıda Karadeniz'de artan vaka sayıları nedeniyle bölgeye yönelik yeni kısıtlama kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. Bakan Koca, kritik toplantı sonrası basının karşısına geçti.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor, 1 Mart itibariyle "Yerinde karar" dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

İL İL 4 RİSK GRUBU BELİRLENDİ

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

1 MART VE SONRASI KONUŞULACAK

Tüm gelişmelerin ele alınacağı bugünkü Bilim Kurulu toplantısında öncelik, 1 Mart ile başlayacak "Yerinde Karar" dönemi olacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme sürecinin başlaması, buralarda sokağa çıkma yasağı saatlerinin kısaltılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi ve restoranların illerdeki vaka sayısına göre açılıp açılmayacağı görüşülecek.

KARADENİZ AYRICA ELE ALINACAK

Son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle bölgeye yönelik yeni kısıtlama kararlarının çıkabileceği de belirtiliyor. Vaka artışının en fazla olduğu ilk 5 şehrin Karadeniz'de olması nedeniyle bu şehirlerde 15 gün tam kapanma dahil bir dizi önlem alınabileceği de tahminler arasında.