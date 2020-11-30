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Kabine korona virüs gündemiyle toplanıyor

30.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:01

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda il il son duruma ilişkin bilgilendirme yapacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabineye aktarılacak ve alınan önlemlerin vakalardaki azalmaya etkisinin olup olmadığı değerlendirilecek. İki haftadır hafta sonları 20.00 ile 10.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının, salgının ilk günlerindeki gibi tüm gün uygulanması gündemde.

Kısıtlamanın vaka sayılarının yüksek olduğu bazı illerde hafta içi de uygulanması gibi önlemlerin de alınması bekleniyor.

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-İHA-

Kabine korona virüs gündemiyle toplanıyor
Kabine korona virüs gündemiyle toplanıyor
Kabine korona virüs gündemiyle toplanıyor
Kabine korona virüs gündemiyle toplanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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